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Экономика

Депутаты ЗСНО осмотрели новый отель в Нижнем Новгороде

13 февраля 2024 14:34  [409] Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Члены комитета нижегородского Заксобрания по экономике посетили новый отель в исторической части Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Отель расположился на улице Должанской. Его площадь составляет 1366 кв. м. В гостинице насчитывается 30 номеров различных категорий. В настоящее время отель проходит процедуру присвоения категории "звёздности".

Как отметил председатель профильного комитета ЗСНО Игорь Норенков, рядом с новым отелем находятся Нижегородская ярмарка, стадион, культурный центр "Пакгаузы", поэтому гости смогут оказаться в самом центре событий.

Также он добавил, что гостиница обставлена мебелью от нижегородских производителей. По словам председателя комитета, это помогает местным предпринимателям развивать свой бизнес.

"Наш регион сейчас на пике туристической привлекательности, Нижний Новгород – один из самых популярных городов, где хотят побывать гости из всех уголков нашей большой страны", - сказал Игорь Норенков.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев похвалил новый отель, а также отметил уютную атмосферу внутри и авторский подход к дизайну интерьера.

"Нижегородская область – лидер среди регионов России по внутреннему туризму. У нас наблюдается нехватка гостиниц, поэтому строительство нового отеля – очень важный шаг для дальнейшего развития индустрии гостеприимства", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что нижегородский Росреестр выявил новые участки для развития туристической сферы.

Также напомним, что участок под новую гостиницу утвердили на Большой Покровской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Законодательное собрание Туризм экономика
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