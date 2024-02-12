УФСБ задержало в Нижнем Новгороде сторонника "Штаба Навального"

Сотрудники нижегородского УФСБ и регионального ГУ МВД пресекли деятельность сторонника экстремистской организации "Штаб Навального"* Михаила Шарыгина в Нижнем Новгороде.
По данным ФСБ, гражданин занимался вовлечением жителей региона в деятельность экстремистской организации, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ в 2024 году.
При этом мужчина получал указания от руководства антироссийских центров из-за рубежа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, гражданина задержали. При обысках по местам его проживания найдена экстремистская символика движений "Фонд борьбы с коррупцией"** и "Штаб Навального ", а также иностранная валюта в размере более $10 тыс.
Ранее мужчина уже был осуждён к условному сроку за призывы к террористической деятельности, он также неоднократно являлся модератором протестных акций в регионе.
*"Штаб Навального" признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России
**ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) признан экстремистской организацией и запрещен в России
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