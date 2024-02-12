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Происшествия

УФСБ задержало в Нижнем Новгороде сторонника "Штаба Навального"

14 февраля 2024 14:56  [233] Происшествия

Сотрудники нижегородского УФСБ и регионального ГУ МВД пресекли деятельность сторонника экстремистской организации "Штаб Навального"* Михаила Шарыгина в Нижнем Новгороде.

По данным ФСБ, гражданин занимался вовлечением жителей региона в деятельность экстремистской организации, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ в 2024 году.  

При этом мужчина получал указания от руководства антироссийских центров из-за рубежа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, гражданина задержали. При обысках по местам его проживания найдена экстремистская символика движений "Фонд борьбы с коррупцией"** и "Штаб Навального ", а также иностранная валюта в размере более $10 тыс.

Ранее мужчина уже был осуждён к условному сроку за призывы к террористической деятельности, он также неоднократно являлся модератором протестных акций в регионе.

*"Штаб Навального" признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России
**ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) признан экстремистской организацией и запрещен в России

 

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Теги:
Терроризм ФСБ
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