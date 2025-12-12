Аферисты убедили нижегородца отдать полмиллиона рублей и семейный сейф Происшествия

В Нижнем Новгороде 19-летний молодой человек стал жертвой телефонного мошенничества, поверив злоумышленникам, выдававшим себя за представителей военкомата и правоохранительных органов. Об этом случае рассказали в нижегородском ГУ МВД.

Мошенники сообщили парню, что якобы с его банковского счёта были переведены средства в недружественную страну. Чтобы избежать уголовной ответственности и сохранить оставшиеся деньги, ему предложили "задекларировать" свои накопления.

Под давлением аферистов молодой человек согласился передать незнакомцу крупную сумму наличных: 2 000 долларов США и 235 000 рублей. Кроме того, он отдал коробку из-под соковарки, в которой находился семейный сейф с документами, иностранной валютой и ювелирными изделиями.

В результате обмана семья потеряла имущество на общую сумму 498 528 рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и проводят расследование.

Полиция напоминает: любые просьбы о передаче наличных денег или ценностей якобы для "декларирования" или "обеспечения безопасности" являются уловками мошенников. Не следует передавать деньги незнакомцам — даже если они представляются сотрудниками официальных структур.

