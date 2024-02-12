Патриотический концерт "Мы – Россия!" состоится в Нижнем Новгороде 18 февраля Культура и отдых

В нижегородском КРК "Нагорный" 18 февраля в 18:00 состоится патриотический концерт "Мы – Россия!".

Как сообщают организаторы мероприятия, в нем примут участие арт-группы "Хор Турецкого" и SOPRANO Турецкого.

Около четырех тысяч билетов на мероприятие будут распространены среди семей участников СВО, военнослужащих, волонтеров, работников социальных учреждений, молодых и многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В концертную программу включены всем известные песни о Родине, дружбе, любви, семье и братской взаимопомощи. Подарком для зрителей станет премьера песни "Русь моя".

"Мы вместе споем самые важные и нужные песни, они звучат в сердце, вдохновляют и наполняют душу любовью, теплом и счастьем. Радость, оптимизм, уверенность в завтрашнем дне – эти чувства и эмоции необходимы каждому", - отметил руководитель музыкальных коллективов Михаил Турецкий.

Трансляция концерта запланирована на нижегородском ТВ: на ТК "Волга" его покажут в прямом эфире, на телеканале "Нижний Новгород 24" – в 20:00, на ННТВ – 24 февраля в 19:20.