Юрий Шалабаев: "Помните и уважайте своих героев" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил обращение в День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества.

"Дорогие нижегородцы! Сегодня по всей стране отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мы вспоминаем всех тех, кто с честью и отвагой служил на благо России за ее пределами.

Россияне не раз демонстрировали высокий уровень ответственности, мужество и самоотверженность в самых сложных условиях. Они защищали интересы нашей страны, выполняли свой долг, несмотря на любые трудности и опасности.

Пусть каждый из нас в своей повседневной жизни помнит о подвигах тех, кто оберегал нашу Родину. Помните и уважайте своих героев, передавайте их истории будущим поколениям", - сказал глава города.