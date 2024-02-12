Для пациентов госпиталя ветеранов войн организовали праздничный концерт Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В преддверии 35 годовщины вывода войск из Афганистана и Дня защитника Отечества активисты партийного проекта "Старшее поколение" провели праздничный концерт в Нижегородском областном неврологическом госпитале ветеранов войн. Творческий подарок был организован в рамках акции "Тепло для Героя" партии "Единая Россия".

Концертные номера для пациентов и сотрудников медучреждения подготовила группа "Кому не вечер" от регионального отделения "Союза пенсионеров России".

"С каким воодушевлением смотрят, слушают зрители наших выступающих! Этим концертом мы постарались поднять им настроение и зарядить на скорейшее выздоровление. Важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку и благодарность. Приближается праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Желаем всем сил, бодрости и мира! И помните, что пока мы едины – мы непобедимы! С наступающим праздником!", - сказал региональный координатор партпроекта "Старшее поколение", заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

На концерте звучали всеми любимые и известные песни про события в Афганистане и Чеченской Республике, композиции военных лет, о современных защитниках Отечества. Пациенты с удовольствием слушали и подпевали артистам.

Перед ветеранами выступили Татьяна Богданова, Олег Новосельцев, Сергей Русецкий, Павел Юдин – все они в рамках проекта "Мост дружбы" выезжали с концертами в наши подшефные города Харцызск и Иловайск ДНР. Павел Юдин исполнил авторские песни, написанные по итогам этих поездок на Донбасс. Завершился концерт песней "День Победы" в исполнении всех участников.

Напомним, в преддверии Дня защитника Отечества в Нижегородской области проходит акция "Тепло для Героя". Каждый желающий может отправить письмо со словами поддержки и теплый подарок российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО или проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях. Подарки можно передать в региональный исполнительный комитет партии и Штаб общественной поддержки. К празднику все собранное передадут бойцам. Также активисты организуют концерты в военных частях и медучреждениях.