Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на пр. Гагарина 18 февраля Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде в воскресенье, 18 февараля будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 23:00.

Ограничения вводятся в связи с проведением во Дворце Спорта патриотического концерта "Мы - Россия!". В нём примут участие арт-группы "Хор Турецкого" и SOPRANO Турецкого.

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.