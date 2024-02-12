Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на пр. Гагарина 18 февраля

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В Нижнем Новгороде в воскресенье, 18 февараля будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
Согласно информации, ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 23:00.
Ограничения вводятся в связи с проведением во Дворце Спорта патриотического концерта "Мы - Россия!". В нём примут участие арт-группы "Хор Турецкого" и SOPRANO Турецкого.
Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.
Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.
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