Нижегородское "Теплоэнерго" проведет центральное отопление к ОКН " Дом Авдотьи Скворцовой"

Работники нижегородского АО "Теплоэнерго" проводят работы по подключению к центральному отоплению дома вдовы Авдотьи Скворцовой по адресу Короленко, 18 в историческом квартале церкви Трёх святителей.
Данное здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Последний этап подключения предусматривает проведение земляных работ непосредственно на вводе в дом, а также между домами 18 и 20 по ул. Короленко.
Отмечается, что по завершении строительно-монтажных работ благоустройство на участке будет восстановлено во временном зимнем варианте.
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