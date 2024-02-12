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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" проведет центральное отопление к ОКН " Дом Авдотьи Скворцовой"

19 февраля 2024 16:28  [92] Общество

Работники нижегородского АО "Теплоэнерго" проводят работы по подключению к центральному отоплению дома вдовы Авдотьи Скворцовой по адресу Короленко, 18 в историческом квартале церкви Трёх святителей.

Данное здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Последний этап подключения предусматривает проведение земляных работ непосредственно на вводе в дом, а также между домами 18 и 20 по ул. Короленко.

Отмечается, что по завершении строительно-монтажных работ благоустройство на участке будет восстановлено во временном зимнем варианте.

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Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго
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