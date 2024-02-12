Работы по уборке снега пройдут в Нижнем Новгороде в ночь на 20 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работы по уборке и вывозу снега пройдут в Нижнем Новгороде в ночь на 20 февраля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Директор департамента Андрей Житников напомнил, что в настоящее время дорожные, коммунальные службы и подрядные организации работают по уборке и вывозу снега на улично-дорожной сети города, второстепенных дорогах и на внутридомовых территориях, проводят работы по очистке и обработке тротуаров, входных групп, подходов и проездов к социальным объектам: детсадам, школам, больницам, поликлиникам и др.

В ночь 20 февраля работы будут проводиться по следующим адресам:

- Похвалинский съезд, улицы Звездинка, Кожевенная, Верхневолжская набережная, Максима Горького, Большая Покровская, Нижегородская, Минина и Белинского (Нижегородский район);

- проспект Ленина (Автозаводский район);

- проспект Ленина (дублер), улицы Л.Шмидта, К.Комарова, Памирская, Баумана, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя (Ленинский район);

- Молитовский мост, улицы Ванеева, Малая Ямская, Республиканская, а также внутриквартальные проезды на улицах Ижорской, Панина, и Высоковский проезд (Советский район);

- метромост, улицы Гороховецкая, Движенцев и Волжская Набережная (Канавинский район);

- Анкудиновское шоссе и Петровский проезд (Приокский район);

- улицы Куйбышева, Страж Революции, Просвещенская, а также проспект Бурнаковский и переулок Рессорный (Московский район);

- улицы Свободы, Баррикад, Большая Починковская, Щербакова, Коминтерна, ЗКПД и Юбилейный бульвар (Сормовский район).

Как сообщалось ранее, нижегородские дорожно-коммунальные службы работают в цикличном режиме уборки снега.