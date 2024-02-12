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Общество

Нижегородцев приглашают на День малого и среднего бизнеса выставки "Россия"

22 февраля 2024 10:33  [387] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный Минпромторг приглашает нижегородцев 27 февраля посетить День малого и среднего бизнеса выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. На нижегородском стенде будут представлены ключевые достижения местных предпринимателей.

Профильное мероприятие организуют специалисты ведомства совместно с региональным центром "Мой бизнес". Согласно информации, для гостей стенда подготовлена масштабная программа, которая будет интересна и детям, и взрослым - виртуальные туры, мастер-классы и интересные лекции.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что на стенде можно будет ознакомиться с профессиями сварщика и социального предпринимателя; узнать, что спасёт от пожаров, и как легально заработать на конопле; изучить уникальный прибор для избавления от головной боли и научиться золотной вышивке.

Все участники этих мероприятий получат в подарок сувениры и сертификаты от нижегородских производителей.

Замгубернатора Андрей Саносян добавил, что выставка "Россия" даёт уникальные возможности для популяризации как региона в целом, так и наших локальных брендов.

"На нашем стенде мы представим продукцию нижегородских производителей, а также расскажем о результатах применения господдержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и региональных программ помощи бизнесу", - отметил он.

Стенд Нижегородской области расположен по адресу: Москва, пр. Мира, 119В, территория ВДНХ, павильон №75. Время работы с 10:00 до 20:00. Участие бесплатное.

Ранее сообщалось, что по распоряжению Владимира Путина выставку-форум "Россия" на ВДНХ продлят до 8 июля.

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Теги:
Выставка МСП
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