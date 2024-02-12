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Олег Лавричев: "Проявляя мужество, отвагу и героизм, наши защитники умножают славу Отчизны"

23 февраля 2024 09:30  [324] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем защитника Отечества.

"Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Самые добрые пожелания и слова благодарности звучат сегодня в адрес всех тех, кто когда-то служил в рядах вооруженных сил Советского Союза, РФ и продолжает служить Родине! 

Офицеры и солдаты армии России, участники СВО, ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, срочники – низкий поклон и уважение всем, кто свято чтит заветы предков и хранит верность присяге! 

Своим честным и доблестным ратным трудом, проявляя мужество, отвагу и героизм, наши защитники умножают славу Отчизны, показывая пример истинного патриотизма!

В этот праздничный день желаю вам оставаться такими же сильными духом, всегда готовыми до конца стоять за правду, справедливость и мирное небо над Родиной! Крепкого вам здоровья, надежного тыла, счастья и благополучия!", - сказал Олег Лавричев.

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Теги:
День защитника Отечества Олег Лавричев
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