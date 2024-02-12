фото: https://t.me/DavMelik
ФК "Пари НН" официально закончил зимние сборы. Об этом в своём tg-канале заявил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, теперь спортсмены возвращаются в Нижний Новгород.
Первый домашний матч сезона состоится в рамках чемпионата России против "Факела" из Воронежа 3 марта.
Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" объявил конкурс на вакансию ведущего домашних матчей.
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