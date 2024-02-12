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Спорт

ФК "Пари НН" официально закончил зимние сборы

23 февраля 2024 18:26  [373] Спорт
фото: https://t.me/DavMelik

фото: https://t.me/DavMelik

ФК "Пари НН" официально закончил зимние сборы. Об этом в своём tg-канале заявил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, теперь спортсмены возвращаются в Нижний Новгород.

Первый домашний матч сезона состоится в рамках чемпионата России против "Факела" из Воронежа 3 марта.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" объявил конкурс на вакансию ведущего домашних матчей.

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Теги:
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