ФК "Пари НН" официально закончил зимние сборы Спорт

фото: https://t.me/DavMelik

ФК "Пари НН" официально закончил зимние сборы. Об этом в своём tg-канале заявил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, теперь спортсмены возвращаются в Нижний Новгород.

Первый домашний матч сезона состоится в рамках чемпионата России против "Факела" из Воронежа 3 марта.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" объявил конкурс на вакансию ведущего домашних матчей.