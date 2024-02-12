Свет и отопление точечно отключены в трёх районах Нижнего Новгорода 26 февраля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 26 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 15:00 запланировано отключение электричества на ул. Козицкого, 1к2 ( жилой дом и клуб "Олимп"). С 12:00 до 15:00 будет обесточен один многоквартирный дом по ул. Бекетова, №2, а с 14:00 до 17:00 свет отключат на бульваре 60-летия Октября, 9, 11, 13, 15, 17.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 обесточены дома на Сахарном долу и Щёлоковском хуторе: ул. Врубская, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Гейне, 1-10, 11-25 (нечет.); ул. Горбатовская, 1-17 (нечет.), 18-31а, 32-58 (чет.); ул. Охотничья - все дома; Щёлковский хутор, 1, 3, 5, 7, 9.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 света не будет в Копосове: ул. Кима, 90-158 (чет.); пер. Крутой, 1-15; пер. Общественный, 4а, 6а, 7, 9-15а, 17, 20, 21, 25.

Также сообщается от отключении теплоснабжения двух домов на ул. Мокроусова - № 30 и 32. Батареи в них остынут с 9:00 до 15:00.

В Автозаводском районе с 14:00 до 16:00 электричество отключат в многоквартирных домах на ул. Веденяпина, 24, 26, 28.