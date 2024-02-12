Свет частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 27 февраля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 26 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты Россетей.

В Ленинском районе отключение электроэнергии с 8:00 до 17:00 затронет несколько жилых домов на Молитовке: ул. Даргомыжского,11, 13, 13а (в том числе магазин "Домашний"); пл. Комсомольская, 6к1 (включая магазин "Пятерочка"), 6к3.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат в микрорайоне Починки: ул. 2-я Починковская, 1,-46; Арматурный пер., 1, 3; ул. Большая Починковская, 26, 32а, 34а, 54а; ул. Верхоянская, 1, 1а, 3, 7, 8-24 (чет.); ул. Волховская, 1а, 2, 7, 9, 9а, 15, 17; ул. Комитетская, 1-60; ул. Мышьяковская, 1-30; ул. Обрубная, 4-30; ул. Старая Канава, 165, 167, 171; ул. Фрезерная, 36, 45, 47; в посёлке Орджоникидзе: ул. Бобруйская, 1-5, 7, 10, 12, 16; ул. Лобачевского, 2-7, 12, 13, 15; ул. Мечникова, 1-16.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 будет обесточен один многоквартирный дом на ул. Баренца, 14.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся жители деревни Ближнеконстантиново на ул. Героя Борисова, 1-64; ул. Дениса Давыдова, 1-12, 16; ул. Нагорная, 1-15, 16-28 (чет.); ул. Полевая, 1, 2а, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 17, 19, 19а, 19б, 21; ул. Ларина, 15и (база стройматериалов).

В Нижегородском районе свет отключат с 11:00 до 14:00 в многоквартирных домах и административных зданиях на ул. Большая Покровская, 32, 52; ул. Звездинка, 10в, 8/54, 13/30.