Около 15 тысяч школьников и студентов Нижнего Новгорода посетили "Уроки мужества"

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На площадках 200 образовательных учреждений Нижнего Новгорода прошли "Уроки мужества", подготовленные ветеранами боевых действий и военной службы "Городского Дома ветеранов" в рамках празднования Дня Защитника Отечества.
Как сообщили в городском департаменте по соцполитике, мероприятия посетили в общей сложности 15 тысяч учащихся школ, вузов и сузов. В них приняли участие ветераны ВОВ и боевых действий, дети военных лет, ветераны военной службы и общественники.
Так, уроки мужества в учебных заведениях проводили ветераны 31 танковой дивизии, полковники Николай Колосов, Анатолий Баженов, Андрей Бутко, подполковники Владимир Недоспасов, Михаил Мошук и другие.
Участники встреч беседовали с ребятами о славном боевом пути наших Вооруженных Сил, роли и месте Нижнего Новгорода в защите Отчества, о мужестве и героизме русских, советских, российских и нижегородских военнослужащих.
Напомним, что в рамках проекта "Уроки с путешествием" свыше 11,6 тысячи десятиклассников из Нижегородской области посетили Волгоград. Проект был приурочен к 80-летию Сталинградской битвы.
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Общероссийские "Уроки мужества" в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода проводятся на протяжении пяти последних лет и приурочены к важным государственным праздникам: День защитника Отечества, День Победы, День Героев Отечества, Дням воинской славы. Это внеклассное занятие, разработанное специально для таких важных дат.
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