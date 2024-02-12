Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
28 февраля 2024 11:48  [58] ОМК поднялась в рейтинге лучших работодателей среди промышленных компаний сайта HeadHunter
28 февраля 2024 09:28  [117] Нижегородский центр "Мой бизнес" представил свой опыт по поддержке получателей соцконтрактов на федеральном форуме
27 февраля 2024 18:36  [220] Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в бизнес-миссии в Тольятти
27 февраля 2024 15:48  [218] Около 70% российских нотариусов присоединились к сервису записи на Госуслугах
27 февраля 2024 14:20  [267] Пять нижегородских компаний принимают участие в бизнес-миссии в Алжир
27 февраля 2024 13:19  [274] Минэкономразвития представило инвестиционную карту России
27 февраля 2024 11:42  [234] ВТБ: к 2027 году каждое третье онлайн-совещание будет расшифровываться при помощи ИИ-алгоритмов
26 февраля 2024 19:04  [363] Эн+ завершил работы по реконструкции котельной в Нижнем Новгороде
26 февраля 2024 18:52  [329] Более 65 тысяч услуг оказал нижегородский центр "Мой бизнес" за время своей работы
26 февраля 2024 18:19  [511] В Нижнем Новгороде пройдет digital-конференция для маркетологов и бизнесменов
Бизнес

ОМК поднялась в рейтинге лучших работодателей среди промышленных компаний сайта HeadHunter

28 февраля 2024 11:48  [58] Бизнес

Фото: Вячеслав Хабаров

Группа ОМК улучшила свое положение в рейтинге работодателей среди промышленных компаний России в ежегодном рейтинге, который представил сайт поиска работы и сотрудников HeadHunter (hh.ru). В отраслевом списке ОМК по итогам 2023 года заняла восьмое место среди российских компаний промышленности, поднявшись на один пункт по сравнению с рейтингом 2022 года. Компания также входит в число ста лучших работодателей России среди почти 1500 компаний-финалистов из разных отраслей.

При подготовке рейтинга аналитики HeadHunter провели опросы вовлеченности сотрудников компаний, оценили мнение соискателей и провели исследование эффективности работы кадровых подразделений. Списки лучших сформировали на основании трех критериев: отношения компании самих ее сотрудников, внешней оценки от кандидатов, которые хотели бы в ней работать, а также профессиональной оценки эффективность деятельности ее HR-команды.

Согласно опросам вовлеченности сотрудники ценят ОМК за надежность, стабильность и постоянное развитие. Также среди сильных сторон выделяют своевременную оплату труда и соблюдение мер безопасности на рабочем месте. Коллективы предприятий группы особо отмечают возможности профессионального роста, которые ОМК предоставляет своим сотрудникам. Яркий пример – программа выксунского завода ОМК "Зеленые коридоры", которая позволяет любому заводчанину перейти на другую должность, где, по его мнению, он добьется большего успеха. Ежегодно растет количество курсов в корпоративном университете. Также в ОМК действует программа подготовки универсальных рабочих, которая помогает осваивать смежные профессии, повышает квалификацию и доход.

Сотрудники компании также ценят ОМК за ее лидерство в социальных инвестициях: группа помогает сделать жизнь людей в регионах лучше, развивает комфортную городскую среду, современное искусство и внутренний туризм, сохраняет природу и культурное наследие, вместе с НКО, социальными предпринимателями и волонтёрами помогает решать социальные вопросы.

"Компания ОМК не первый год подтверждает и продолжает укреплять свою позицию в списках лучших работодателей страны, что свидетельствует о высоком уровне социальной ответственности. Принцип компании "развитие – это взаимно". Сохранять и развивать кадровый потенциал – ключевой приоритет ОМК. Мы ведем непрерывную работу, благодаря которой, каждый член команды имеет возможность развиваться профессионально и личностно. И мы ценим, что соискатели отмечают нашу компанию как надежного работодателя и подтверждают нашу репутацию на рынке труда", – отметила продвижение компании в рейтинге лучших работодателей страны директор по персоналу ОМК Наталья Ямщикова.

Ранее сообщалось, что ОМК расширяет программу поддержки иногородних сотрудников выксунского завода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph