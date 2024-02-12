ОМК поднялась в рейтинге лучших работодателей среди промышленных компаний сайта HeadHunter Бизнес

Фото: Вячеслав Хабаров

Группа ОМК улучшила свое положение в рейтинге работодателей среди промышленных компаний России в ежегодном рейтинге, который представил сайт поиска работы и сотрудников HeadHunter (hh.ru). В отраслевом списке ОМК по итогам 2023 года заняла восьмое место среди российских компаний промышленности, поднявшись на один пункт по сравнению с рейтингом 2022 года. Компания также входит в число ста лучших работодателей России среди почти 1500 компаний-финалистов из разных отраслей.

При подготовке рейтинга аналитики HeadHunter провели опросы вовлеченности сотрудников компаний, оценили мнение соискателей и провели исследование эффективности работы кадровых подразделений. Списки лучших сформировали на основании трех критериев: отношения компании самих ее сотрудников, внешней оценки от кандидатов, которые хотели бы в ней работать, а также профессиональной оценки эффективность деятельности ее HR-команды.

Согласно опросам вовлеченности сотрудники ценят ОМК за надежность, стабильность и постоянное развитие. Также среди сильных сторон выделяют своевременную оплату труда и соблюдение мер безопасности на рабочем месте. Коллективы предприятий группы особо отмечают возможности профессионального роста, которые ОМК предоставляет своим сотрудникам. Яркий пример – программа выксунского завода ОМК "Зеленые коридоры", которая позволяет любому заводчанину перейти на другую должность, где, по его мнению, он добьется большего успеха. Ежегодно растет количество курсов в корпоративном университете. Также в ОМК действует программа подготовки универсальных рабочих, которая помогает осваивать смежные профессии, повышает квалификацию и доход.

Сотрудники компании также ценят ОМК за ее лидерство в социальных инвестициях: группа помогает сделать жизнь людей в регионах лучше, развивает комфортную городскую среду, современное искусство и внутренний туризм, сохраняет природу и культурное наследие, вместе с НКО, социальными предпринимателями и волонтёрами помогает решать социальные вопросы.

"Компания ОМК не первый год подтверждает и продолжает укреплять свою позицию в списках лучших работодателей страны, что свидетельствует о высоком уровне социальной ответственности. Принцип компании "развитие – это взаимно". Сохранять и развивать кадровый потенциал – ключевой приоритет ОМК. Мы ведем непрерывную работу, благодаря которой, каждый член команды имеет возможность развиваться профессионально и личностно. И мы ценим, что соискатели отмечают нашу компанию как надежного работодателя и подтверждают нашу репутацию на рынке труда", – отметила продвижение компании в рейтинге лучших работодателей страны директор по персоналу ОМК Наталья Ямщикова.

Ранее сообщалось, что ОМК расширяет программу поддержки иногородних сотрудников выксунского завода.