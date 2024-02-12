Нижегородское Заксобрание выступило за дополнительную поддержку для предприятий АПК Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты нижегородского Заксобрания поддержали предложение направить обращение к министру сельского хозяйства РФ с просьбой компенсировать части затрат на строительство объектов для хранения побочных продуктов животноводства.

C 1 марта 2023 года в силу вступил федеральный закон "О побочных продуктах животноводства". Согласно ему если навоз и помет перерабатываются для использования в сельхозпроизводстве, то они признаются побочными продуктами животноводства. Их хранение допускается только на специально оборудованных сооружениях или местах, предназначенных для хранения и обработки.

"Из-за большой стоимости объекта не все сельскохозяйственные предприятия в состоянии построить такие площадки. Например, животноводческий комплекс на 1000 голов крупного рогатого скота потребуется не менее 12 млн рублей. Это серьёзный финансовый удар по любому хозяйству. Мы получаем массу обращений от аграриев с просьбой повлиять на ситуацию", - отметил председатель комитета по агропромышленном комплексу и развитию сельских территорий ЗСНО Игорь Тюрин.

Депутаты также отметили, что еще более негативно на финансовое положение сельхозпредприятий может сказаться принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", ужесточающего контроль над соблюдениями требований хранения побочных продуктов животноводства, за нарушение которых планируется ввести штраф.

"Нововведение для сельхозпредприятий предприятий может стать не только невыгодной, но и нервной. Мы проанализировали ситуацию и видим решение в дополнительной компенсации части затрат на строительство объектов для хранения побочных продуктов животноводства на федеральном уровне. Поэтому с депутатами регионального парламента приняли решение направить обращение в министерство сельского хозяйства Российской Федерации", - подчеркнул Игорь Тюрин.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗС НО обсудили подготовку к посевной кампании в регионе.