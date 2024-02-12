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Политика

Евгений Люлин: "Стратегия, озвученная президентом, сделает Россию самодостаточной и суверенной"

29 февраля 2024 18:26  [28] Политика

"Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию стало событием огромной важности – и для страны, и для мира. Глава государства не просто обрисовал контуры будущего, а поставил четкие конкретные задачи, дал поручения Правительству РФ", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Послание как программный документ содержит тезисы, определяющие внешнюю и внутреннюю политику. Не давая втянуть себя в новую гонку вооружений с Западом, Российская Федерация будет опираться на собственные растущие экономические возможности. Крупнейшая экономика Европы и 5-я экономика мира, Россия начинает инвестировать в себя – в производство, науку, образование. Анонсировав новые нацпроекты, президент страны, по сути, провозгласил новые национальные приоритеты – это "Семья", "Кадры", "Экономика данных", "Молодежь России", - отметил Евгений Люлин.

"Главными точками роста становятся регионы. Заново запускаются программы расселения аварийного жилья, социальной газификации, кадровой поддержки села. Принимаются беспрецедентные решения, такие как списание двух третей бюджетной задолженности субъектов РФ, возвращение в регионы их платежей по инфраструктурным бюджетным кредитам, предоставление права не возвращать сэкономленные средства по федеральным программам, а направлять их на развитие. Уверен, что стратегия, озвученная президентом, позволит в полной мере раскрыть возможности России, ее огромный потенциал, сделает нашу страну самодостаточной и суверенной", - заключил председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

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Теги:
Владимир Путин Евгений Люлин
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