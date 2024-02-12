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Общество

Жители смогут узнать о плановых ремонтных работах на теплосетях на сайте "Теплоэнерго"

01 марта 2024 10:11  [94] Общество

Фото: пресс-служба "Теплоэнерго"

Жители смогут узнать о планируемых работах в рамках летней ремонтной кампании на теплосетях и источниках на официальном сайте АО "Теплоэнерго" уже этой весной. Об этом сообщил на встрече с инициативной группой нижегородцев генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

До конца марта будет разработан специальный раздел на сайте, где нижегородцы смогут посмотреть, какие плановые работы по инвестиционной программе, программе капитального ремонта и в каком объёме будут проводиться для повышения надежности теплоснабжения в зонах присутствия "Теплоэнерго".

В целом, в ходе встречи представители инициативной группы жителей озвучили около 20 вопросов, по которым были даны необходимые разъяснения от руководства АО "Теплоэнерго", администраций районов, представителей домоуправляющих компаний. Вопросы касались сетей центрального отопления и ГВС, их дальнейшего обслуживания, организации своевременного информирования граждан о проводимых неотложных или плановых работах на внешних сетях и внутридомовых системах, о подготовке к новому отопительному периоду, перерасчету жителям за изменение параметров теплоносителя.

"Ремонтная программа "Теплоэнерго" в 2024 году уже шестой год подряд сверстана с превышением планового показателя замены теплосетей – более 5% от их общей протяженности. Всего по уже сформированному плану на 2024 год с учетом участков, которые показали свою малонадежность в этом отопительном периоде, будет осуществлена перекладка 139 км сетей, что составляет 8% от общей протяженности. Окончательная корректировка полного объема ремонта тепловых сетей будет проведена с учетом проведения гидравлических испытаний после окончания отопительного сезона и доведена до жителей и средств массовой информации", - подчеркнул Илья Халтурин.

По окончании встречи жители обменялись контактами с представителями "Теплоэнерго" и домоуправляющих компаний, а также поблагодарили за готовность решать возникающие проблемы.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Теплоэнерго
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