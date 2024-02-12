“Школа архивного волонтёра АрхивНО” завершает прием заявок на обучение Общество

Фото: департамент соцкоммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Набор в первую в России “Школу архивного волонтёра АрхивНО” проходит в Нижнем Новгороде. Подать заявку на обучение можно до 6 марта. Как сообщает департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода, проект реализуется волонтёрским центром ”АрхивНО” при поддержке городского конкурса молодежных проектов ”Молодой Нижний”. Школа ориентирована на тех, кто неравнодушен к истории страны и родного края, кто увлекается генеалогией и краеведением. Обучение в школе бесплатное, по итогам учебы студенты получат сертификат. Преподавателями курса станут профессиональные архивисты и генеалоги. Занятия будут проводиться как в очном, так и в онлайн форматах один раз в неделю. За 10 занятий, обучающиеся научатся оцифрововать, реставрировать и индексировать архивные документы, освоят поиск информации об истории своей семьи в годы ВОВ. Подать заявку и отслеживать актуальную информацию о проекте можно в группе

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