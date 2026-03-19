Нижегородские волонтеры отправили на передовую уже 12-й мотоцикл

Фото: предоставлено Романом Пермяковым

В День воссоединения Крыма с Россией нижегородские волонтеры передали землякам в зону СВО еще один мотоцикл. Он стал уже двенадцатым по счету в рамках акции #мотонафронт.

Технику отправили от стен военно-патриотического центра "Авангард". В мероприятии участвовали заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков, участники СВО, директор центра "Авангард" Андрей Нестеренко, глава исполкома регионального отделения "Боевого братства", комиссар Ассоциации ветеранов СВО Нижегородской области Михаил Залыгин, ветераны других боевых действий и волонтеры. Доставить мотоцикл на передовую предстоит добровольцам из "Команды Победы".

Инициатор акции Роман Пермяков рассказал, что новый кроссовый мотоцикл класса эндуро с объемом двигателя 300 кубических сантиметров он приобрел на личные средства. По его словам, технику передадут бойцам по их обращению. На передовой такие мотоциклы используют для подвоза боекомплекта и различных материалов, а также для передислокации и эвакуации.

Он также отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения усложняется: в небе становится больше дронов, в том числе на оптоволокне и с применением ИИ. В таких условиях маневренная техника особенно востребована. В таких условиях мотоцикл — это не просто средство передвижения, а реальная помощь, которая делает службу безопаснее.

Пермяков подчеркнул, что на передовой техника быстро выходит из строя и фактически становится расходным материалом, тогда как люди — нет. Он добавил, что участие в волонтерской деятельности сегодня остается одним из самых понятных и действенных способов поддержать бойцов и поблагодарить их за службу. Даже в непростых условиях важно продолжать помогать землякам и оставаться вместе.

В отправке принял участие и Андрей Нестеренко. Еще недавно он сам находился на передовой и получал мотоциклы от нижегородцев для своего подразделения. Несколько недель назад его контракт завершился, и после возвращения он вновь включился в работу центра "Авангард", продолжая помогать фронту уже в тылу.

Нестеренко рассказал, что мотоцикл, переданный штурмовому отряду бригады "Терек" весной прошлого года, до сих пор в строю и помогает выполнять боевые задачи. Он поблагодарил нижегородцев, участвующих в акции #мотонафронт, отметив, что она действительно приносит ощутимую пользу.

Михаил Залыгин от имени ветеранов СВО также выразил благодарность жителям региона. По его словам, поддержка земляков вдохновляет бойцов и укрепляет их уверенность. С такой поддержкой, считает он, сомнений в победе не возникает.

Волонтеры вновь призвали нижегородцев подключаться к помощи и отправлять на фронт мотоциклы и квадроциклы — в том числе подержанные. Благодаря пожертвованиям жителей региона сегодня удается формировать целые мотодивизии.

