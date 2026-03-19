Нижегородцы могут подать заявки на участие в шестом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ
Жители Нижегородской области могут подать заявки на участие в шестом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ. Заявки до 24 мая принимаются от волонтеров, наставников, команд социальных проектов из России и других стран, коммерческих и некоммерческих организаций, а также от регионов и городов, развивающих добровольчество. Премия проводится при поддержке президента России в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Приём заявок открыт на сайте https://премия.мывместе.рф/.

О старте премии объявил сопредседатель оргкомитета, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в Донецке, где проходят «Дни Горловки» – города, который в прошлом году стал финалистом сразу в двух номинациях премии.

«Премия #МЫВМЕСТЕ – это общественное признание на самом высоком уровне. Участие открывает новые возможности для лидеров социальных инициатив, которые сохраняют историческую память, помогают ветеранам, семьям участников СВО и людям в трудной жизненной ситуации, решают социальные проблемы или заботятся об экологии в России и мире. Смысл премии – выявить таких лидеров, поддержать их и дать возможности для роста и масштабирования практик», – отметил Сергей Кириенко.

Шестой сезон премии приурочен к Году единства народов России, а также Международному году добровольцев, объявленному ООН.

«В этом году премия #МЫВМЕСТЕ станет одним из ключевых событий Международного года добровольцев в России. Она пройдёт в 12 номинациях, которые отразят вклад добровольцев в самых разных направлениях: от помощи участников СВО и их семей до экологии и социальной сферы», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

В национальной части премии принимаются заявки от четырёх категорий участников: личность (волонтёры и наставники), проекты и НКО, бизнес и территории (субъекты РФ, города, моногорода и муниципалитеты, развивающие добровольчество). Эти же категории могут заявить о себе в 12 номинациях для проектов разных тематик («Герои нашего времени», «Устойчивое будущее», «Поколение добра», «Код милосердия», «Страна возможностей» и другие). В международной части всего две номинации – «Код милосердия» и «Устойчивое будущее». Подать заявки могут любые юридические и физические лица.

«Новый сезон премии предусматривает ряд нововведений. В первую очередь, это введение специальной номинации «Сила единства», приуроченной к Году единства народов России. Номинация открыта для проектов, которые помогают людям разных культур работать вместе, сохранять традиции и укреплять общественное согласие. Кроме того, при оценке заявок впервые будет применён искусственный интеллект - как дополнительный инструмент анализа для жюри, не влияющий на итоговое решение», – подчеркнул член оргкомитета премии, председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

Церемония награждения победителей состоится в декабре 2026 года в Москве в рамках международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

«Ежегодная международная премия для нижегородцев уже давно стала способом показать свои инициативы в сфере добровольчества. Мы стараемся создавать все возможности для развития волонтёрской деятельности во всём регионе, открываем новые «Добро.Центры» в муниципалитетах, а в рядах волонтёров можно найти и семейные династии. В прошлом году на участие в премии было подано более 500 заявок, и мы уверены, что в этом году число инициатив от неравнодушной молодёжи только вырастет», — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Премия #МЫВМЕСТЕ реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Организатор – Добро.рф. Оргкомитет премии возглавляют первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова. Председатель Международной дирекции премии – Леонид Рошаль, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет». Поддержка волонтерской деятельности предусмотрена по федеральному проекту «Мы вместе». Цель – сделать так, чтобы работа добровольцев благодаря поддержке государства стала организованной и приносила больше пользы. В частности, предусмотрено создание центров поддержки волонтерства, проведение обучающих курсов и конкурсов.

Проекты, требующие участия волонтеров, представлены на сайте dobro.ru. Кроме того, те, кому не хватает опыта, могут пройти специальные обучающие курсы «Добро.Университет».

