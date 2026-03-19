Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Общество

Роботы в дело: "Ростелеком" выводит автоматизацию производств на новый уровень

19 марта 2026 15:40 Общество
Роботы в дело: Ростелеком выводит автоматизацию производств на новый уровень

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» выступил генеральным партнером бизнес-форума «Будущее региона», который прошел 18 марта в Нижнем Новгороде на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области. В этом году деловое мероприятие было посвящено цифровым решениям, помогающим компаниям оптимизировать процессы, снижать издержки и находить новые источники роста. «Ростелеком» представил свой подход к роботизации как ключевому этапу технологической эволюции производства и инструменту повышения эффективности предприятий. 

Директор проектного офиса по отраслевым решениям региональной дирекции «Волга» ПАО «Ростелеком» Владимир Устюжанинов рассказал, что компания в сотрудничестве с промышленными предприятиями выходит за рамки классического телеком-оператора и формирует роль комплексного интегратора отраслевых решений. Такой подход продиктован запросом бизнеса на решения, способные не только обеспечивать инфраструктуру, но и напрямую влиять на производственные и финансовые показатели предприятий. Роботизация, по словам спикера, логично вписывается в эту стратегию. 

Представитель «Ростелекома» подчеркнул, что для решения отраслевых задач в компании формируются центры компетенций, расширяется партнерство, накапливается экспертиза в реализации сложных технологических проектов. Сегодня оператор сопровождает клиентов на всех этапах — от анализа бизнес-процессов до внедрения решений и последующего сервисного обслуживания.

Владимир Устюжанинов, директор проектного офиса по отраслевым решениям региональной дирекции «Волга» ПАО «Ростелеком»:

«Роботизация — это не модный тренд, а инструмент, который позволяет решать конкретные задачи предприятий: увеличивать производительность, снижать операционные затраты, повышать качество продукции, уменьшать зависимость от человеческого фактора. При этом принципиально важно подходить к внедрению роботов комплексно: от правильной постановки целей и глубокого аудита до выбора технологий и интеграции в существующие процессы. Только в этом случае роботизация дает измеримый экономический эффект и становится драйвером роста, а не затратной инициативой».

Особое внимание спикер уделил практическим аспектам внедрения робототехники на производстве. Спикер подчеркнул, что современные промышленные роботы эффективно выполняют монотонные, высокоточные и потенциально опасные операции, снижая уровень брака и травматизма. 

Отдельно была затронута проблема дефицита кадров, которая становится одной из ключевых для промышленности. Роботизация рассматривается как альтернатива для предприятий, сталкивающихся с нехваткой квалифицированных специалистов. 

По словам спикера, промышленная роботизация — молодое направление в компании, тем не менее «Ростелеком» уже реализует пилотные проекты в этой сфере совместно с крупными предприятиями. Для этого компания активно развивает партнерство с технологическими вендорами и интеграторами, что позволяет подбирать оптимальные решения под задачи заказчиков.
 

