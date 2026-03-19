Общество

Прямая телефонная линия по профориентации и обучению пройдет в Нижегородской области

19 марта 2026 16:33 Общество
Прямая телефонная линия по профориентации и обучению пройдет в Нижегородской области

20 марта с 10:00 до 12:00 в Нижегородской области состоится прямая телефонная линия «Ориентир». Она будет посвящена вопросам прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования граждан различных категорий по направлению службы занятости населения.

Мероприятие входит в  цикл регулярных консультаций для жителей, которые будут проходить в регионе в течение всего 2026 года. Организаторами выступают министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области и Нижегородский кадровый центр «Работа России».

Основная цель проекта — информирование нижегородцев о доступных мерах государственной поддержки в сфере занятости, включая профессиональную ориентацию, психологическую поддержку, социальную адаптацию, а также возможности профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

 «Мы рассчитываем, что регулярные прямые линии превратятся для нижегородцев в понятный и доступный навигатор по миру современных профессий и образовательных программ. Для нас важно, чтобы каждый житель региона, независимо от возраста и жизненной ситуации, знал, куда обратиться за советом, как повысить свои компетенции или полностью сменить сферу деятельности при поддержке государства. Это значимый шаг в развитии кадрового потенциала нашей области», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Звонки от жителей будут приниматься по следующим номерам телефонов:

8 (831) 234-07-18 (доб. 344) — министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области;

8 (800) 250-47-47 — единый номер контакт-центра Нижегородского кадрового центра.

«Весь год мы будем регулярно проводить тематические линии, расскажем о возможностях обучения для участников СВО и их близких, о программах для людей с инвалидностью и поддержке работников организаций ОПК. Отдельное внимание уделим вопросам социальной адаптации, планированию профессиональной карьеры, маршрутизации молодежи и порядку подачи заявок на целевое обучение через портал «Работа в России». Наша задача — сделать информацию максимально адресной и доступной для каждого нижегородца», - подчеркнула и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Ознакомиться с полным графиком прямых телефонных линий «Ориентир» на 2026 год можно на официальном сайте Нижегородского кадрового центра «Работа России» по ссылке: https://zan.nnov.ru/EE/Pages/Other/76. Уточнить информацию также можно в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что проведение подобных прямых линий отвечает задачам нацпроекта «Кадры», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

