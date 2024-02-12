Нижегородский центр поддержки экспорта проведет обучение для кстовских предпринимателей Бизнес

Региональный центр поддержки экспорта проведет обучение для кстовских предпринимателей. Семинар "Развитие экспортной деятельности" состоится в филиале центра "Мой бизнес" города Кстово Нижегородской области 13 марта в 12.00. Встреча пройдет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Выход на международный рынок позволяет компаниям расширять клиентскую базу, укреплять репутацию бренда и увеличивать объемы продаж. Поэтому специалисты центра поддержки экспорта регулярно проводят семинары по инструментам продвижения экспортеров в районах области. Участники мероприятий знакомятся с мерами поддержки, которые действуют у нас в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", с региональными инструментами помощи бизнесу и продуктами Российского экспортного центра", – рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На встрече планируется обсудить темы содействия в прохождении сертификации, возмещения части затрат на транспортировку товаров, льготного участия в международных выставках и бизнес-миссиях, условия размещения товаров на международных маркетплейсах.

Участие в семинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация до 12 марта по ссылке.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).