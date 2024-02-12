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Бизнес

Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал выделение участков под 11 проектов на 820,7 млн рублей

02 марта 2024 09:38  [87] Бизнес

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 1 марта 2024 года согласовал 11 заявок на выделение земельных участков под инвестиционные проекты.

"Большая часть одобренных сегодня проектов будет реализована в сфере промышленности. Есть туристические объекты и складские комплексы. Общая сумма инвестиций по всем проектам – 820,7 миллиона рублей", - рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.  

Так, совет согласовал выделение участков под строительство производственного здания ООО "ПКФ "Луидор" в Балахне (площадь участка – 108 750 кв. м, срок строительства – 2 года, объем инвестиций – 500 млн рублей), комплекса по производству изделий из полимерных материалов в Дзержинске (ООО "Транпак", 56 119 кв. м, 2 года, 70 млн рублей), складского логистического комплекса в Дзержинске (ООО "ПКФ "Химавангард", 14 525 кв. м, 5 лет, 50 млн рублей), складского комплекса для производства строительных материалов в с. Большое Мокрое Кстовского муниципального округа (ООО "Нанофлекс", 16 163 кв. м, 4 года, 20 млн рублей).

Кроме того, одобрены участки под туристическо-гостиничный комплекс в Арзамасе (ООО "Арарат", 11 000 кв. м, 4 года, 80 млн рублей) и туристический отель в г.о.г. Бор (ООО "Ривер", 101319 кв. м, 5 лет, 200 млн рублей).

На совете одобрены два проекта, которые сопровождает Корпорация развития Нижегородской области.

"Корпорация развития сопровождает проекты компаний "Синергетик" и "Пластикстрой". Общий объем инвестиций по ним составляет около 320  миллионов рублей, подразумевается создание 75 рабочих мест. Активное взаимодействие с компанией "Синергетик" ведется еще с 2019 года. Предприятие намерено расширять свое производство, а Корпорация помогла подготовить уже пять заявок на совет. Также мы оказали содействие в подготовке к совету заявки ООО "Пластикстрой", реализующему проект по строительству производственно-складского комплекса строительных материалов и изделий. Корпорация развития продолжит оказывать инвесторам необходимую поддержку на всех этапах реализации проектов", — сказал генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игорь Ищенко.

Ранее Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил заявку на создание портовой инфраструктуры на Бору.

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Теги:
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