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Общество

Людмила Буркова: "Послание президента России отвечает на запрос людей о внутреннем развитии страны"

02 марта 2024 15:06  [3] Общество

"Вопреки многим ожиданиям, послание президента России Владимира Путина было твердым и решительным, в большей степени касалось внутренней политики", - заявила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Людмила Буркова.

"Фокус был на вещах бытовых и вполне приземленных: поддержка семей, льготы и выплаты, жилье, строительство дорог, ремонт школ и детских садов, благоустройство, образование и кадровый дефицит, экология. О чем это говорит? О реальном запросе людей на внутреннее развитие страны. На него и отвечало послание. Теперь главная задача – реализация на практике", - подчеркнула Людмила Буркова.

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Теги:
Владимир Путин Людмила Буркова
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