Людмила Буркова: "Послание президента России отвечает на запрос людей о внутреннем развитии страны" Общество

"Вопреки многим ожиданиям, послание президента России Владимира Путина было твердым и решительным, в большей степени касалось внутренней политики", - заявила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Людмила Буркова.

"Фокус был на вещах бытовых и вполне приземленных: поддержка семей, льготы и выплаты, жилье, строительство дорог, ремонт школ и детских садов, благоустройство, образование и кадровый дефицит, экология. О чем это говорит? О реальном запросе людей на внутреннее развитие страны. На него и отвечало послание. Теперь главная задача – реализация на практике", - подчеркнула Людмила Буркова.