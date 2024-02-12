Евгений Люлин: "Поддержка военнослужащих и их семей будет постоянно находиться в повестке работы Ассоциации законодателей ПФО" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

"Центральная тема заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО – доверие населения к власти – напрямую связана с оказанием мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Этот вопрос стал главным на февральском заседании Ассоциации законодателей ПФО в Саратове. Мы обобщили и проанализировали целый комплекс мер, принятых в нашем регионе за последние два года. В Нижегородской области уникальный опыт, когда предприятия выплачивают средние зарплаты мобилизованным работникам и их семьям. Эту меру поддержали все представители нижегородского бизнеса. Отмечу, что подобная практика есть далеко не во всех субъектах РФ, поэтому коллеги заинтересовались нашим опытом", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.

"В разных регионах есть уникальные практики. В Кирове компенсируют расходы семей на посещение детьми частных детсадов, в Башкортостане – обеспечивают детей участников СВО в возрасте до трех лет бесплатным детским питанием, в Чувашии и Саратовской области – возмещают часть затрат семей при оформлении ипотеки. В Мордовии договорились с застройщиками на предоставление 5% скидки участникам СВО при покупке жилья. В Пензенской области действует ежемесячная выплата на оплату проезда во всех видах общественного транспорта для жен и детей участников СВО. В Татарстане и Удмуртии ветеранам и участников спецоперации предоставляется 50% скидка на пользование водным транспортом пригородного сообщения. Устанавливаются региональные доплаты инвалидам боевых действий", - сказал Евгений Люлин.

"Необходимо продолжать совершенствовать законодательство, использовать лучшие наработки коллег из разных регионов. Ассоциация законодателей округа подготовила целый ряд рекомендаций. Они касаются освобождения денежных поощрений участников СФО от налогообложения, отмены процентов по кредитам на период участия в спецоперации, досрочного выхода на пенсию для ветеранов боевых действий, исключения доходов добровольцев и контрактников из расчета среднедушевого дохода семьи при предоставлении мер соцподдержки, как это уже действует для мобилизованных", - сообщил координатор Ассоциации законодателей ПФО.

"Особая и самая важная тема – реабилитация и абилитация участников специальной военной операции. Мы рекомендовали разработать в стране единый стандарт оказания социально-психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Необходимо, чтобы нашим ребятам, вернувшимся с СВО, не приходилось длительное время ждать протезно-ортопедические изделия, нужно увеличивать мощности медучреждений, проводящих операции по замене суставов, реабилитации бойцов после ранений и травм. Наши защитники должны жить полноценной жизнью – получать образование, работать. Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева говорила с нами в одном ключе, что это наша общая задача и обязанность. Наши защитники в ближайшее время начнут возвращаться, и многим из них потребуется помощь, поэтому должна быть государственная программа. Психологическая помощь и поддержка нужна будет не только воинам, но и членам их семей. Тема спецоперации и мер поддержки военнослужащих и их семей будет постоянно находиться в повестке работы окружной Ассоциации законодателей, радует, что наши инициативы получают поддержку на федеральном и региональном уровнях. Мы рассчитываем на дальнейшую плодотворную работу с коллегами из Госдумы, органов исполнительной власти, полномочного представительства Президента в ПФО", - заключил Евгений Люлин.