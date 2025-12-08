"Новогодний марафон" ЭН+ и РУСАЛ стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Эн+ Тепло Волга

1500 волонтеров из 27 городов России участвуют в «Новогоднем марафоне» ЭН+ и РУСАЛ. Всего более 170 социальных учреждений и более 2000 их подопечных получат необходимую помощь от волонтеров проекта.



В Нижнем Новгороде команда волонтеров Эн+ Тепло Волга приехала в Центральную библиотеку Автозаводского района, чтобы преобразить подростковую игровую зону. Вместе с сотрудниками библиотеки волонтеры разложили журналы и книги, по-новогоднему украсили пространство.



Еще одна команда помогала центру незрячих «Перспектива» оформить кабинет, а затем вместе с педагогами центра разработали программу «Новогоднее чудо» по поздравлению детей. Другая команда волонтеров провела мастер-класс по рисованию для ребят с ограниченными возможностями здоровья и для детей из многодетных и малообеспеченных семей - подопечных Комплексного центра обслуживания населения Автозаводского района.

В ближайшие дни волонтеры Эн+ Тепло Волга вместе с детьми из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» подготовят новогодние украшения. А с ребятами из Комплексного центра обслуживания населения научатся делать посуду и сувениры из глины, освоят мастерство жонглирования. Также в преддверии Нового года Деды Морозы и Снегурочки – волонтеры - посетят многодетные семьи и вручат подарки детям.



«Участие в «Новогоднем марафоне» — это не просто добрые дела, это уникальная возможность подарить радость тем, кому она особенно необходима. Каждый из нас может стать волшебником, создав атмосферу праздника там, где его ждут больше всего», - отметил председатель Молодежного совета Эн+ Тепло Волга, волонтер Александр Давыдов.

«Новогодний марафон» — это многолетняя традиция, которая завершает цикл добровольческих событий по программе развития корпоративного волонтерства «Помогать просто». Объединяясь в команды, сотрудники помогают социальным учреждениям в своих городах подготовиться к празднованию Нового года.



В течение декабря волонтеры и подопечные вместе украшают помещения, изготавливают новогоднюю атрибутику, костюмы и подарки, готовят сценарии праздничных мероприятий, игр и поздравлений. Помощь получат дети, взрослые и пожилые люди, а также подопечные социальных центров.



За 14 лет действия «Новогоднего марафона» волонтеры провели более 6500 мероприятий в подшефных организациях. В них приняли участие 23 тысячи человек.