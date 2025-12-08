900 иностранцев собираются переехать в Нижегородскую область

Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
08 декабря 2025 13:18 Общество
Фото: Александр Воложанин

900 иностранных специалистов из разных стран мира подали заявки на переезд в Нижегородскую область на постоянное место жительства. Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Агентство "ОКА", которое помогает иностранцам обустроиться в России.

Будущие переселенцы — граждане стран Европы, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. С момента запуска агентства в 2022 году в регион уже переехал 91 человек из-за рубежа.

Специалисты агентства помогают с оформлением документов, поиском жилья и работы, адаптацией к жизни в России. Также они помогают устроить детей в школы и детские сады, организуют курсы русского языка и даже поддерживают запуск собственного дела.

Кроме того, агентство оказывает юридическое сопровождение, помогает подобрать оборудование, найти деловых партнёров и сопровождает инвестиционные проекты.

Его возглавляет этнический немец Якоб Пиннекер, который сам переехал в Россию из Германии в 2016 году и получил российское гражданство.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин пригласил россиян из Латвии переехать в Нижегородскую область.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Иностранцы Миграция Переселение
