ОМК запустила программу для лидеров корпоративного волонтерства Общество

Фото: Сергей Ясинский

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила масштабную программу по подготовке лидеров корпоративного волонтерского движения. Новая инициатива призвана усилить участие сотрудников в социальных трансформациях в городах и поселках, где работают предприятия компании.

Программа стала частью обновленного курса по развитию добровольчества под названием "Закаленные добром". Она объединила лучшие практики, накопленные за десятилетие, и направлена на поддержку сотрудников, готовых вносить вклад в общественно значимые инициативы.

ОМК намерена сформировать в каждом регионе своего присутствия команду активных представителей, которые станут двигателем корпоративного волонтерства. Участников программы обучат управлению проектами и командами, а также навыкам эффективной коммуникации и публичных выступлений.

Особое внимание в программе уделено признанию заслуг добровольцев. На интерактивной "карте добрых дел" будут размещаться фотографии участников, описания реализованных проектов и слова благодарности от тех, кому была оказана помощь.

Первые участники уже познакомились с программой на слете добровольцев ОМК, который прошел в Москве 4–5 декабря 2025 года и был приурочен к Международному дню добровольца. С этого года мероприятие станет ежегодным, а его участники — основой будущего сообщества волонтерских лидеров.

"Волонтерская деятельность — неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры. Она отражает ключевые ценности ОМК: ответственность, открытость, лидерство и инициативность. Наша цель — не только поддерживать инициативы сотрудников, но и выстраивать для каждого волонтера путь развития. Так личные идеи будут перерастать в командные проекты, а их авторы — становиться настоящими лидерами, способными вдохновлять и менять жизнь в регионах к лучшему", — подчеркнула президент ОМК Наталья Еремина.