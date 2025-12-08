Миллиард рублей потратили нижегородцы на спреи от насморка в 2025 году Общество

Фото: Максим Герасимов

Нижегородская область оказалась в числе десяти российских регионов с самыми высокими затратами на препараты для лечения насморка. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

С января по октябрь текущего года в нижегородских аптеках было реализовано около 6 млн упаковок назальных средств. Общая сумма продаж составила 1,1 млрд рублей.

Медики отмечают, что столь высокая востребованность препаратов может говорить о формировании у части населения как психологической, так и фармакологической зависимости. Люди все чаще испытывают тревогу при отсутствии привычных капель и начинают приобретать их "про запас", даже если симптомы заболевания уже прошли.

По словам врачей, многие пациенты продолжают использовать назальные спреи исключительно ради ощущения облегчения и душевного спокойствия, а не из-за реальной необходимости. Это может привести к хронической заложенности носа и ухудшению состояния слизистой оболочки.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области за год купили антидепрессантов на 400 млн рублей.