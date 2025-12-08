Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Нижегородцев ждут мощные магнитные бури и северное сияние

08 декабря 2025 14:29 Общество
Фото: сгенерировано нейросетью

Нижегородцев предупредили о приближении мощных магнитных бурь, которые ожидаются в ближайшие дни. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, геомагнитная активность усилится уже в ночь на 9 декабря и может продлиться до 11 декабря включительно.

Причиной возмущений стала вспышка на Солнце класса M8.1, зафиксированная в ночь на 7 декабря. В результате произошёл выброс корональной массы, направленный в сторону Земли. Первоначально ожидалось, что буря начнётся 9 декабря, однако уточнённые расчёты показали, что солнечная плазма движется быстрее, чем предполагалось.

Теперь пик магнитной активности прогнозируется на ночь на 9 декабря. Уровень бури может достичь значений G2-G3, что соответствует умеренной и сильной геомагнитной буре.

В это время в северных широтах возможно появление полярных сияний. Зимний период особенно благоприятен для их наблюдения благодаря длинным ночам, морозной погоде и высокой прозрачности атмосферы. Однако в Центральной России, включая Нижегородскую область, ожидается облачная погода, что может затруднить визуальные наблюдения.

Тем временем активность на Солнце остаётся высокой. С начала суток 8 декабря зафиксировано несколько вспышек среднего уровня, а также одна мощная вспышка класса X.

Медики советуют метеочувствительным людям быть особенно внимательными к своему самочувствию в этот период. Возможны головные боли, скачки артериального давления, раздражительность и нарушения сна. Чтобы снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм, рекомендуется избегать переутомления, ограничить стрессовые нагрузки и соблюдать режим отдыха.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области мощная буря ожидается и в конце недели, 13 декабря.

