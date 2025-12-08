Нижегородцам рассказали всю правду о вейпах Общество

Фото: Максим Герасимов

Резкий рост популярности вейпов, электронных сигарет и других никотинсодержащих устройств вызывает серьёзную обеспокоенность врачей. Несмотря на заявления производителей о "безопасной альтернативе курению", медики предупреждают: вдыхание пара наносит организму не меньший вред, чем табачный дым.

Врач-методист Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Игорь Табаков рассказал, чем опасны электронные устройства, могут ли вейпы бросить курить и как защитить детей от зависимости.

Что такое электронные средства доставки никотина

Электронные средства доставки никотина (ЭСДН) — это устройства, которые подают никотин в организм через вдыхание пара. Они бывают разных форм: от флэшек до цилиндров с мундштуком, и часто содержат синтетический никотин. Особенно опасны такие устройства для подростков: никотин нарушает развитие мозга, ухудшает память, концентрацию и способность к обучению.

Маркетинговые ходы, такие как модный внешний вид и отсутствие характерного запаха, делают ЭСДН привлекательными для молодежи, создавая ложное ощущение безвредности. Однако одно устройство может содержать дозу никотина, сопоставимую с целой пачкой сигарет.

Могут ли вейпы помочь бросить курить

Среди потребителей ЭСДН выделяют две группы. Первая — это курильщики, которые надеются с их помощью избавиться от привычки. Однако исследования показывают, что вейперы продолжают оставаться зависимыми от никотина, а их сосудистая система страдает не меньше, чем у обычных курильщиков. Пар, даже без никотина, подавляет иммунитет, повреждает легкие и сердце, вызывает когнитивные расстройства.

Вторая группа — это подростки и молодежь, для которых вейп становится первым опытом потребления никотина. Отсутствие запаха и компактность устройства создают иллюзию безопасности, но зависимость формируется так же, как при курении сигарет. Особенно уязвимы дети, подростки и беременные женщины — для них использование ЭСДН категорически противопоказано.

Чем опасны электронные устройства для организма

По данным исследований, около 75% жидкостей для вейпов содержат диацетил, вызывающий воспаление легких и образование рубцов в легочной ткани. Это может привести к серьезному заболеванию, известному как "попкорновая болезнь". Ароматизаторы провоцируют аллергию, а при нагревании пропиленгликоль и глицерин превращаются в токсичные соединения — акролеин и формальдегид, способные вызывать рак.

Никотин, в свою очередь, сужает сосуды и повышает артериальное давление, что увеличивает риск инфаркта, инсульта и гипертонического криза. Органы начинают страдать от нехватки кислорода, а при совместном использовании устройства несколькими людьми возрастает риск передачи инфекций через слюну.

Кроме того, пар, выдыхаемый вейперами, содержит вредные вещества, и окружающие становятся пассивными курильщиками, подвергаясь тем же рискам.

Как защитить детей от зависимости

По словам Игоря Табакова, важнейшая роль в профилактике принадлежит родителям. Их поведение служит примером, а слова воспринимаются как авторитетное мнение. Родителям важно не только говорить о вреде никотина, но и самим не быть его потребителями — иначе их слова потеряют силу.

Нужно выстраивать доверительные отношения с ребенком, чтобы он мог открыто рассказать о том, что в его окружении появился кто-то, употребляющий вейпы. В этом случае стоит обсудить ситуацию с родителями другого ребенка и вместе искать пути решения проблемы, чтобы не допустить распространения зависимости среди сверстников.

Как бросить вейп

Отказ от вейпа может быть непростым, но реален при правильном подходе. Врач советует:

определить личную мотивацию и записать причины отказа от вейпа;

изучить возможные последствия для здоровья и осознать пользу отказа;

установить конкретную дату прекращения использования устройства;

изменить повседневные привычки и избегать ситуаций, провоцирующих желание курить;

постепенно снижать дозу никотина и заменить вейп альтернативными действиями — например, жевательной резинкой или орехами;

заручиться поддержкой семьи, друзей или присоединиться к сообществам, помогающим справиться с зависимостью;

включить в повседневную жизнь методы релаксации — медитацию, йогу, дыхательные упражнения.

"Отказ от вейпа требует времени и усилий, но достижение этой цели может значительно улучшить качество вашей жизни и здоровья", — отметил эксперт.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой запретить продажу вейпов в регионе. Эту идею поддержал глава государства Владимир Путин. Затем президента положительно высказался о возможности полного запрета вейпов в стране.

В начале декабря стало известно, что поправки о полном запрете продажи вейпов в России внесли в Госдуму.