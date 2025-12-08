Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Еще не вышедшие на рынок "Москвичи 5" замечены в Нижнем Новгороде

08 декабря 2025 13:27
Еще не вышедшие на рынок "Москвичи 5" замечены в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал "Автопоток"/Вадим Бабанов

Автомобили "Москвич 5", замеченные на днях в Нижнем Новгороде, были приобретены как транспортные средства с пробегом. Об этом сообщает издание Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу автомобильного бренда "Москвич".

Ранее в телеграм-канале "Автопоток" появилась информация о том, что один из дилеров в Нижнем Новгороде получил партию из 70 автомобилей "Москвич 5". Были опубликованы фотографии машин, а также указаны цены: 2,05 млн рублей за комплектацию "Стандарт" и 2,12 млн — за версию "Комфорт".

В компании уточнили, что данные автомобили не являются новыми и поступили к продавцу уже с пробегом. При этом в пресс-службе подчеркнули: решение о запуске массового производства модели "Москвич 5" на одноимённом заводе пока не принято.

Источник происхождения столь внушительной партии подержанных машин в компании не раскрыли. Где именно дилер приобрёл автомобили и при каких условиях, в "Москвиче" комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что новые модели Volga в Нижнем Новгороде разработают на базе Geely.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

