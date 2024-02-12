Заброшенное здание в Чкаловске переоборудуют под гостиницу Экономика

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Заброшенное здание в Чкаловске переоборудуют под гостиницу. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Накануне он провёл встречу с инвесторами — это местная производственная компания. Также планируется расширить площадку самого предприятия в Чкаловске и создать около 100 рабочих мест.

"Чкаловск меняется. Помню, как 3 года назад здесь не было никакого благоустройства, ощущение разрухи. Сегодня изменения очевидны", - обратил внимание чиновник.

Так, по его словам, обновлённые в 2023 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" пристань и набережная уже стали местом притяжения местных жителей и гостей города. Кроме того, сейчас обсуждают создание пешеходного маршрута.

"Нужно создавать и места размещения для туристов", - заявил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 марта принял участие в XV Международном фестивале подледного лова "Чкаловская рыбалка – 2024".