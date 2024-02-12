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Политика

Замгубернатора Андрей Саносян проведет личный приём граждан

03 марта 2024 16:38  [64] Политика
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Замгубернатора Андрей Саносян проведет личный приём граждан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие состоится 21 марта в 13:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

Отмечается, что в сферу ответственности Андрея Саносян входят: формирование и реализация региональной промышленной, инновационной, сельскохозяйственной и ветеринарной политики, стратегия развития и укрепления предпринимательского сектора экономики, а также госполитика в области содействия занятости населения.

На прием могут записаться местные жители, так и из других регионов станы, граждане других государств и лица без гражданства. Для этого требуется направить письменное или электронное обращение на имя заместителя губернатора с изложением сути вопроса. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

Дополнительные сведения можно получить в приёмной граждан, обратившись лично или по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 8 (831) 430-96-39.

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Теги:
Прием граждан
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