Замгубернатора Андрей Саносян проведет личный приём граждан Политика

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Замгубернатора Андрей Саносян проведет личный приём граждан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие состоится 21 марта в 13:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

Отмечается, что в сферу ответственности Андрея Саносян входят: формирование и реализация региональной промышленной, инновационной, сельскохозяйственной и ветеринарной политики, стратегия развития и укрепления предпринимательского сектора экономики, а также госполитика в области содействия занятости населения.

На прием могут записаться местные жители, так и из других регионов станы, граждане других государств и лица без гражданства. Для этого требуется направить письменное или электронное обращение на имя заместителя губернатора с изложением сути вопроса. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

Дополнительные сведения можно получить в приёмной граждан, обратившись лично или по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 8 (831) 430-96-39.