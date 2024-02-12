Александр Брод: "Нижегородская область – в числе регионов, где внедряют успешные практики по наблюдению за выборами" Политика

фото: ОП НО

Председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод прокомментировал вопросы деятельности СМИ во время выборов. Об этом сообщили в Общественной палате Нижегородской области.

"Предстоящие выборы требуют новых подходов и нового понимания общественно-политической обстановки. Выборы Президента Российской Федерации проходят в условиях серьезного политического и информационного давления со стороны недружественных стран. В этой ситуации необходимо еще более тщательно соблюдать требования законодательства. Большая ответственность лежит на СМИ, которые должны обеспечивать объективное информирование населения о ходе избирательного процесса", - отметил он.

На сайте ЦИК размещена памятка для СМИ, в которой содержатся требования к аккредитации СМИ для присутствия в помещении для голосования, правах и обязанностях аккредитованных СМИ, правилах фото- и видеосъемки, механизмах взаимодействия с членами участковых избирательных комиссий и других аспектах их работы на выборах.

Александр Брод призвал региональные штабы наблюдателей тщательно отслеживать все агитационные материалы, следить за обсуждениями и дебатами между кандидатами и их представителями в регионах, сообщать НОМ о любых проблемных ситуациях или нарушениях закона. Он предупредил, что могут возникнуть случаи распространения ложной информации, поддельных фото- и видеоматериалов, цель которых – дискредитировать отечественную избирательную систему и вызвать недоверие к избирательному процессу в России.

"В Общественной палате России презентован "золотой стандарт" по наблюдению за выборами. И Нижегородская область – в числе регионов, где внедряют успешные практики по наблюдению за выборами. Это и работа с блогерами-наблюдателями, и проект "НаблюдательНО" - интернет-студия, где проводятся прямые эфиры с участием общественных наблюдателей, электоральных экспертов, представителей политических партий. В период проведения стримов количество зрителей таких онлайн-трансляций многократно возрастает. Это очень показательный опыт, в том числе для внимания средств массовой информации", - рассказал Александр Брод.