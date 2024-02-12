Известные нижегородцы встретились с участниками ВФМ Общество

фото предоставлено организаторами

В рамках Всемирного фестиваля молодёжи сегодня, 3 марта, участники главного молодежного события встретились с известными нижегородцами в рамках федерального просветительского марафона Знание.Первые, который проходит со 2 по 6 марта в образовательном кампусе "Нижний Новгород". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Героинями первой встречи марафона в павильоне Нижегородской области стали многократные чемпионки мира по художественной гимнастике уроженки г. Заволжье сестры Дина и Арина Аверины. Их выступление было посвящено роли семьи в становлении характера настоящего чемпиона.

"Родители не вмешивались в нашу спортивную жизнь - наоборот, поддерживали и давали право выбора. И у нас у самих было желание: мама и старшая сестра – гимнастки, а еще мы смотрели на выступление Алины Кабаевой и в том числе благодаря ей пошли в спорт. Мы всегда были вместе, поддерживали и тянулись друг за другом. Родители так учили — вы не должны обижаться. Всё равно, кто займёт первое место, вы одна семья — Авериных. Благодаря этому мы достигли таких результатов. Когда ребенок хочет, он добьётся, а вы должны как родители его поддерживать, но не заставлять", - подчеркнули сестры Аверины.

Гимнастки также затронули тему завершения своей спортивной карьеры. Они признались, что делать этот шаг тяжело, но вместе с тем перед ними открываются новые возможности. Сестры планируют проводить мастер-классы, гастролировать с театрализованными гимнастическими шоу и давать старт им в Нижнем Новгороде, как это было с шоу "Лебединое озеро".

"Семья для любого человека — важная часть жизни, наполняющая уверенностью и любовью. Ценности, которые закладывают родители, становятся основой для формирования личности, помогая молодым людям строить крепкие отношения не только в семье, но и в обществе в целом. Семья — это, в первую очередь, поддержка. Пример каждого из наших нижегородцев, известных в России и мире, подтверждает взаимосвязь крепких семейных отношений и большой движущей силы для развития", - сказала министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Завершала третий день марафона в павильоне "Нижний Новгород" российская рок-группа из Нижнего Новгорода "Uma2rman", которая в этом году празднует свой 20-летний юбилей на сцене. Тема выступления Владимира и Сергея Кристовских — "Братья по музыке: Uma2rman" - продолжила крайне важную в Год семьи тему традиций крепкой семьи и взаимопомощи.

"Мы договорились с братом "на берегу" — не смешивать наши творческие амбиции и проекты. Он — автор песен в своем сольном проекте "Сергей Кристовский", а я — автор песен в нашем совместном проекте "Uma2rman". И благодаря этой договоренности с обеих сторон у нас отсутствует камень преткновения", - ответил Владимир Кристовский на вопрос о том, как сохранять взаимосвязь сквозь года и совмещать семейные и рабочие взаимоотношения.

Напомним, в своем Послании Федеральному собранию 29 февраля Президент России Владимир Путин отметил, что в рамках будущего нацпроекта "Семья" будет оказана дополнительная поддержка субъектам РФ с низкой рождаемостью, программы льготной ипотеки и материнского капитала продлят до 2030 года, а налоговый вычет на второго, третьего и последующих детей будет увеличен.