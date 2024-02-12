Евгений Люлин: "Везде наши женщины добиваются выдающихся успехов" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Международным женским днем 8 марта.

"Милые женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем, замечательным, всеми любимым праздником!

Везде наши женщины добиваются выдающихся успехов, вносят огромный вклад в развитие Нижегородской области и всей страны, при этом оставаясь любящими матерями и женами. Мы гордимся женщинами, посвятившими себя материнству, восхищаемся величием и щедростью души многодетных матерей, воспитывающих своих и приемных детей!", - говорится в тексте поздравления.

"Лучшие качества наших женщин проявляются в период испытаний. С начала специальной военной операции мы увидели множество примеров самоотверженности и патриотизма женщин – военнослужащих, специалистов предприятий ОПК, военкоров, медицинских работников. Вы сражаетесь, создаете лучшее в мире оружие, спасаете жизни бойцов на передовой!

Есть сферы, развитие которых просто невозможно представить без женщин. Это образование, наука, здравоохранение, культура, спорт. Нежные, хрупкие, но в то же время сильные и отважные, наши женщины, своим трудом и талантом вы меняете жизнь региона и всей страны к лучшему!

Хочу от всей души пожелать вам любви, счастья, благополучия!", - сказал Евгений Люлин.