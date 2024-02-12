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Общество

Евгений Люлин принял участие в церемонии открытия ВФМ-2024

04 марта 2024 11:18  [38] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в официальной церемонии открытия Всемирноо фестиваля молодежи - 2024. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

"Дух захватывало, когда на церемонии открытия фестиваля тысячи людей из разных стран дружно скандировали по-русски: «Россия! Россия! Россия!", - поделился впечатлениями председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин. – Во время трансляции приветствия президента России зал взрывался аплодисментами на словах Владимира Путина о важности борьбы с расизмом, диктаторством, ложью, нацизмом. И о том, что Россия открыта миру".

В 1985 году Евгений Люлин был участником XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, по итогам которого он был награжден почетным знаком "За активное участие в подготовке и проведении Всемирного фестиваля молодежи" и медалью "За трудовую доблесть".

"Мне есть с чем сравнивать! Хочу сказать, что и сегодня молодежь мечтает о том же, о чем мы мечтали 40 лет тому назад – о свободе, самореализации, мире на Земле, - отметил спикер регионального парламента, - Вместе с весной в Сочи пришла молодая энергия, энтузиазм, готовность действовать. Впереди у ребят насыщенные событиями дни. Диспуты, лекции, соревнования, выставки, акции. И, конечно, общение. Желаю нашей молодёжи наладить крепкие дружеские связи – навести мосты через океаны и континенты, чтобы вместе строить многополярный и справедливый мир!".

3 марта одним из ведущих центров событий фестиваля стал павильон "Нижний Новгород" и стенд Нижегородской области "100%-я Россия". Там состоялись встречи со многими знаменитыми нижегородцами: первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, гимнастками-чемпионками Диной и Ариной Авериными, братьями Крестовскими из музыкальной группы Uma2rman. Ребята из Нижнего учили гостей из Бразилии играть на ложках. Бразильцы увлеченно пробовали свои силы в нижегородских художественных промыслах, пилотировали самолет на авиасимуляторе с "Валерием Чкаловым". Прошёл совместный показ модной одежды из коллекции нижегородского бренда "Родина".

"Такие встречи дают возможность участникам из разных стран лучше понять друг друга и подружиться. Заметил, что в какой-то момент между ребятами исчез языковой барьер! Начали понимать друг друга без перевода и работать как одна команда! Нижегородскую область представляют молодые художники, учёные, предприниматели, волонтёры. Есть даже один нейрохирург. Все они – послы доброй воли, наши "народные дипломаты", которым вместе со сверстниками строить общее будущее. Надеюсь, фестиваль поможет им навести мосты через океаны и континенты, чтобы совместно двигаться вперёд!", - подытожил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что павильон "Нижний Новгород" стал образовательной площадкой марафона "Знание.Первые" на ВФМ-2024.

Напомним, что выставочный стенд и образовательный павильон представит Нижегородская область в рамках ВФМ-2024.

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Теги:
Евгений Люлин Молодежь Фестиваль
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