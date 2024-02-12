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Общество

Подрядчик приступил к ремонту дороги на острове Печерские пески в Нижнем Новгороде

04 марта 2024 12:58  [112] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Подрядная организация приступила к капремонту дороги на острове Печерские пески в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей"(ГУММиД).

Речь идет об участке дороги от створа канатной дороги до яхт-клуба, протяженностью 800 метров.

После завершения ремонта нижегородцы смогут с комфортом добираться на автомобилях до мест отдыха на берегу Волги летом.

"В настоящее время идет подготовка к переустройству инженерных сетей и строительству временной дороги. Помимо ремонта проезжей части здесь обустроят тротуары, велодорожки, парковки, построят ливневки, а также установят систему освещения", - рассказали в ГУММиДе.

Напомним, ГУАД направит на реконструкцию подъезда к Анкудиновке в Нижегородской области 1,2 млрд рублей.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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