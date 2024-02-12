Число обращений в филиал Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде по ПФО в 2023 году выросло на 55% Общество

Более 480 человек обратились в филиал Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде по Приволжскому федеральному округу в 2023 году, что на 55% больше, чем годом ранее.

Юристы филиала Центра бесплатно помогли людям, пострадавшим от правонарушений в интернете, восстановить свои права. Для этого они подготовили более 220 различных документов, в числе которых исковые заявления, запросы сотовым операторам и ходатайства об истребовании доказательств.

Чаще всего помощь специалистов Центра просят люди, ставшие жертвами мошенников. Одним из самых основных обращений по этой тематике стал взлом личного кабинета на портале Госуслуг. Злоумышленники крадут личные данные для разных целей, в том числе чтобы оформить на чужое имя кредит. Нередко люди узнают о задолженностях значительно позже, например, после того, как получают судебные приказы. Юристы Центра помогают доказать непричастность человека к мошенническим займам.

В октябре прошлого года в филиал Центра обратилась жительница Ульяновска с жалобой на то, что мошенники, воспользовавшись ее личными данными, оформили на нее займ в микрофинансовой организации на сумму 5 тыс. рублей. Женщина пыталась решить проблему самостоятельно, несколько раз обращалась в МФО, чтобы доказать свою непричастность к кредиту, но безуспешно. Юристы филиала Центра по обращению подготовили все необходимые документы - жалобу в Центральный банк России, заявление в полицию, исковое заявление, отзыв на возражения ответчика. В суде договор займа признали недействительным, с пострадавшей сняли обязательства по выплате и назначили компенсацию морального вреда - 5 тыс. рублей.

В 2023 году 11 обратившихся в филиал Центра смогли доказать в суде свою непричастность к кредитам. Общая сумма компенсации морального вреда превысила 52 тыс. рублей.

Обратиться в филиал Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде в ПФО можно: по телефону +7 (831) 416-02-71; по электронной почте 4people_52@grfc.ru; через форму обратной связи на сайте 4people.grfc.ru.

Ознакомиться с итогами работы Центра в 2023 году можно по ссылке.