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Почти 70 мероприятий для пожилых людей пройдет в марте в Нижнем Новгороде

04 марта 2024 15:30  [53] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр “Долголетие по-нижегородски” в марте проведет почти 70 мероприятий для людей старшего возраста. Об этом сообщает министерство социальной политики Нижегородской области. Участники мероприятий смогут выбрать для себя самые увлекательные направления. Например, можно будет посетить лекции и творческие встречи. Желающие смогут заняться спортом, а также принять участие в разных мастер-классах,

Первая неделя весны в Центре “Долголетие по-нижегородски” посвящена здоровью. В Сормовском районе 4 марта специалисты Центра расскажут об образе жизни при артериальной гипертонии, проведут лекцию-практикум и покажут основы пальчиковой гимнастики. Завершится день еженедельной танцевальная разминка Rio Abierto.

Кроме того, специалистами Центра к Международному женскому дню подготовлена особая праздничная программа. Например, 6 марта в Сосновском центре пройдет мероприятие “Все дело в шляпе”, а на 7 марта запланирован концерт творческого коллектива “Калейдоскоп лет”.

Помимо этого, с 11 по 17 марта в Центре “Долголетие по-нижегородски” будут отмечать Масленицу. Гости центра примут участие в творческих и кулинарных мастер-классах, также спортивных и развлекательных программы.

23 марта художник Александр Чиликин проведет мастер-класс по декорированию липовых спилов и изготовлению фигурок из дерева.

Попробовать свои силы в актерском мастерстве можно будет на занятиях актера театра и кино Евгения Пименова в “Театральной мастерской”. Занятия пройдут – 5, 12, 19 и 26 марта.

В последний день первого весеннего месяца в Центре пройдет концерт народного ансамбля русской песни “Заряница”.

Отметим, что каждый понедельник в Центре проходят групповые занятия “Живые танцы”, а по четвергам можно посетить занятия “Цигун за 60”.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, центр позволяет гражданам старшего поколения жить активной жизнью, быть востребованными, получать новые знания, заниматься любимым делом и расширять круг общения.

Ранее сообщалось, что более 2 100 человек посетили мероприятия Центра ЗОЖ в нижегородском парке "Швейцария"

СПРАВКА:

Центр “Долголетие по-нижегородски” был открыт в сентябре 2022 года в рамках федерального проекта “Старшее поколение” национального проекта “Демография”.

За время работы, центр провел более 1200 тематических мероприятий. В общей сложности посетителями центра стали более 7300 человек.

Отметим, что Центр работает ежедневно, с понедельника по субботу по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, ост. ул. Батумская.

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Теги:
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