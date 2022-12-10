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Общество

Более 2 100 человек посетили мероприятия Центра ЗОЖ в нижегородском парке "Швейцария"

09 января 2023 16:58  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 2 100 человек посетили мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, Центр был открыт в сентябре 2022 года. За это время нижегородцам рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний, основах поддержания здорового образа жизни и получить медицинские консультации.

Как отметила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография" специалисты Центра разработали 5 обучающих программ для разных возрастных групп. Участникам мероприятий рассказывают не только о базовых знаниях ЗОЖ, но и, например, о профилактике сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Также проводятся практические мероприятия, психологические тренинги, флешмобы и мастер-классы. 

За 4 месяца в Центре ЗОЖ прошла 251 лекция, 12 "школ пациентов", 39 мастер-классов, 14 тренингов и 152 спортивно-оздоровительных мероприятия. Кроме того, были реализованы две профилактические оздоровительные акции, в ходе которых более 300 нижегородцев смогли пройти обследования и получить консультации узких специалистов.

Расписание работы Центра и анонсы мероприятий доступны в группе в соцсети "ВКонтакте" и на сайте Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Напомним, в стеклянном павильоне ЗОЖ разместился и досуговый центр "Долголетие по-нижегородски". Основная цель этого проекта – помогать нижегородцам "серебряного" возраста вести активный образ жизни. Центр ждёт на бесплатные занятия нижегородцев старше 55 лет, желающих получить новые знания и навыки, а также расширить круг общения.

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Теги:
Здоровье Здравоохранение Парк Швейцария
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