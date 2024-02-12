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Общество

Глеб Никитин встретился с юными футболистами из Донбасса

04 марта 2024 15:44  [35] Общество

Фото: Олег Булыгин

Встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и юных спортсменов из ДНР прошла на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие состоялось в рамках посещения матча РПЛ "Пари НН" - "Факел".

"Я рад исполнить ваше желание побывать на нижегородской земле. Думаю, вам интересно ознакомиться не только с историей Нижнего, но и с его настоящим, особенно спортивным. В этом плане нам есть что показать вам, истинным спортсменам. В Нижнем Новгороде много школ по разным видам спорта. Мы активно поддерживаем наших ребят в их увлечениях и стремлении к здоровому образу жизни", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона поблагодарил за инициативу такой поездки Дениса Самарского. Денис вырос в Шахтерске, затем переехал в Нижний Новгород, но при этом не потерял связи со спортивным сообществом малой родины. Он обратился к губернатору Нижегородской области в соцсети с просьбой организовать поездку для юных спортсменов из Шахтерска в наш регион. Глеб Никитин поддержал его предложение.

В неформальной обстановке спортсмены из Шахтерска расспросили главу региона о его спортивных предпочтениях, развитии спортивной инфраструктуры в Нижегородской области, поездках на Донбасс. 

Стадион "Нижний Новгород" поразил донецких ребят своим масштабом. Футболисты из Донбасса побывали не только на трибунах и футбольном поле, но и в зале для пресс-конференций, раздевалке, комнате для разминки перед матчем. 

Спортсмены из ДНР будут гостить в Нижегородской области еще несколько дней. Насыщенную культурную программу для них организовал Дом народного единства по поручению губернатора. 

"Детство и юность – это этап жизни, когда закладывается все самое важное. От того, что человек пережил в эти годы, зависят его целеустремленность, милосердие, воля, которые он будет проявлять, став взрослым. И, конечно, путешествия, новые впечатления, общение с интересными и известными людьми всегда дают ощутимый положительный эффект", - подчеркнул руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин принял участие в "Чкаловской рыбалке - 2024".

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Теги:
Глеб Никитин ДНР Футбол
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