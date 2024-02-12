Нижегородский производитель трубопроводной арматуры присоединился к нацпроекту "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Производственная фирма "Ока" стала 254-м участником национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Предприятие располагается в Павловском муниципальном округе и занимается разработкой и изготовлением специальной трубопроводной арматуры и нестандартных элементов трубопроводов для атомных станций, нефтяной, газовой и химической отраслей.

Внедрять бережливые технологии в компании будут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

"Активное участие компаний в нацпроекте "Производительность труда" позволяет улучшать условия труда сотрудников, а также сохранять рабочие места и поддерживать конкурентный уровень заработной платы. В Павловском муниципальном округе бережливые технологии внедряют восемь предприятий из разных сфер. Это производитель садового оборудования, металлообрабатывающие компании, представители строительной сферы и сельского хозяйства", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В ближайшее время эксперты РЦК проведут аудит и предложат комплексные решения по увеличению производственных показателей. Также они обучат сотрудников компании использованию бережливых технологий

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре «Мой бизнес» и по телефону горячей линии: 8(800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Напомним, национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.