Семейный фестиваль "На лыжи!" - 10 марта в Нижнем Новгороде Спорт

Фестиваль "На лыжи!" от энергохолдинга Эн+ - пожалуй, самое семейное лыжное мероприятие, в котором принимают участие и любители, и профессионалы всех возрастов. Основатель проекта - общественный деятель Олег Дерипаска . "На лыжи!" проводится ежегодно уже 8 лет– с 2016 года. Цель проекта - развитие лыжного спорта и пропаганда лыжных гонок, как одного из наиболее доступных видов спорта.



Традиционно фестиваль "На лыжи!" собирает поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта из более 20 субъектов страны. В большинстве российских регионов мероприятие традиционно проходит в начале марта.

С каждым годом фестиваль "На лыжи!" становится все более популярным. Он способствуют повышению у людей интереса к занятиям физкультурой, здоровому и активному образу жизни.



Сегодня более 3 миллионов россиян занимаются лыжным спортом. И их число постоянно растет. Лыжи уже давно стали не просто спортом, а отличной традицией, которая к тому же, может быть еще и семейной.



"Мы очень рады, что такой фестиваль теперь проходит в Нижнем Новгороде. Первый раз мы на нем побывали в прошлом году всей семьей. Нам очень понравилась атмосфера. В этом году мы планируем его посетить в усиленном составе - вместе с друзьями", - отметила Ольга Жукова, участница проекта "На лыжи!".

Проект привлекает значительное количество людей к занятию физкультурой, спортом и здоровому образу жизни, способствует развитию детей, совершенствованию их физических качеств, увеличивает приток детей в детско-юношеские спортивные школы, качественно улучшает подготовку спортивного резерва для сборной России. Компания организует спортивные мероприятия и соревнования в городах присутствия, вносит вклад в развитие юношеских команд и не планирует останавливаться на достигнутом.



"Мы строим новые лыжные базы, готовим тренерский состав и пропагандируем лыжи, так как уверены, что нет более семейного и увлекательного досуга, чем этот вид спорта, у которого нет ни возраста, ни ограничений. Только ваше желание, задор и стремление к победе. Приглашаем вас всей семьей на самый народный спортивный праздник в наших городах, чтобы вместе с нами зарядиться энергией и позитивом. До встречи на лыжне!", - сказала заместитель генерального директора Эн+ по связям с общественностью Вера Курочкина.



В Нижнем Новгороде спортивный фестиваль для всей семьи "На лыжи!" (0+) состоится воскресенье, 10 марта, в 11.00 на Щелоковском хуторе. Участие в забегах фестиваля бесплатное, но необходима регистрация по ссылке https://nalyzhi.ru/2024. Сделать это можно до 07 марта 2024 до 23:59 ч.