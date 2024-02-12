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Общество

Волжский университет водного транспорта представил уникальные VR-тренажеры для учебного процесса

06 марта 2024 13:45  [106] Общество

Фото: Александр Воложанин

Заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов посетил Волжский государственный университет водного транспорта в Нижнем Новгороде в рамках своего визита в регион.

Как сообщает пресс-служба вуза, замминистра ознакомился с деятельностью университета, а также принял участие в обсуждении перспектив дальнейшего трудоустройства выпускников.

Волжский государственный университет водного транспорта, в свою очередь, продемонстрировал уникальные тренажеры виртуальной реальности для подготовки механиков, электромехаников и судоводителей: "Винторулевая колонка", "Двигатель внутреннего сгорания", "Скоростное судно". Впервые широкой публике был представлен VR-тренажер "Криминалистический полигон" для подготовки юристов в сфере водного транспорта.

Во встрече также приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев, начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Петр Журавлев и заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.

Дмитрий Баканов рассказал о новом совместном проекте Минтранса РФ и Минцифры РФ: с первого апреля заработает национальная цифровая транспортно-логистическая платформа. На первом этапе она будет реализована в виде контроля и мониторинга грузопотока в администрациях морских портов.

"Минтранс заинтересован, чтобы цифровые технологии максимально проникали во все сферы жизни людей. Мы должны выработать новые подходы к образовательному процессу, которые помогут молодым специалистам максимально быстро найти свое место в жизни после окончания вуза", - отметил замминистра транспорта РФ.

Ранее сообщалось, что замминистра строительства и ЖКХ РФ оценил благоустройство площади Горького в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Водный транспорт Вузы
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