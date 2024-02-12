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Политика

Более 85% нижегородских домовладений посетили члены избиркома в рамках проекта "ИнформУИК"

06 марта 2024 15:16  [3] Политика

Фото: Александр Воложанин

В рамках проекта "ИнформУИК" сотрудники избирательных комиссий посетили более 85% домовладений в Нижегородской области, сообщает "НТА-Приволжье".

Как рассказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко на встрече в рамках "Клуба редакторов НОИЦ", граждане узнали о возможностях голосования на предстоящих выборах президента России.

Напомним, что у нижегородцев есть возможность проголосовать на участке по месту прописки, на дому, а также воспользоваться сервисами "мобильный избиратель" и ДЭГ.

По данным избиркома, более 76% опрошенных нижегородцев в рамках проекта "ИнформУИК" выразили готовность принять участие в выборах.

По словам Евгения Шевченко, предстоящая явка на выборах в Нижегородской области прогнозируется на уровне более 70%.

Как сообщалось ранее, почти 200 тысяч избирателей Нижегородской области захотели участвовать в ДЭГ.

Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта

Ранее сообщалось, что Владимира Путина зарегистрировали кандидатом на выборах президента РФ.

Кандидатами в президенты РФ также стали Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.

 

 

 

 

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Теги:
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